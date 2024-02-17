В белом наряде с пикантным вырезом: стильная Рита Ора попала под прицел папарацци

Рита Ора попала к объективам папарацци на улицах Нью-Йорка, в Верхнем Вест-Сайде. Артистка выглядела эффектно.

Звезда была одета во все белое: удлиненный приталенный жакет с длинными рукавами, подчеркнувший ее тонкую талию, и брюки-клеш. Наряд она скомбинировала с белыми мюлями на шпильках.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Рита сделала стильную короткую объемную укладку, надела черные очки, в ушах у нее были массивные серебряные серьги-кольца, а на шее – золотое украшение.

Напомним, Рита Ора посетила показ Dior в сдержанном луке: в серых штанах со стрелками и свитере молочного оттенка.

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