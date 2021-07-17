В белом наряде со стразами и шлейфом: Шэрон Стоун произвела впечатление на красной дорожке в Каннах

В белом наряде со стразами и шлейфом: Шэрон Стоун произвела впечатление на красной дорожке в Каннах

Появление знаменитости опять произвело фурор.

17 июля стартовала церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. На финальную красную дорожку у Дворца фестивалей и конгрессов в этот вечер опять вышли знаменитости, среди которых была и американская актриса Шэрон Стоун.

63-летняя звезда позировала фотографам по прибытии на церемонию награждения и премьеру заключительного фильма "OSS 117: Из Африки с любовью" в роскошном белоснежном платье со шлейфом от Dolce & Gabbana.

Шэрон Стоун / Associated Press

Лиф платья был выполнен в форме сердца и полностью задекорирован стразами, которые сверкали при вспышках фотокамер, а вот юбка была приталенной и имела высокий разрез до бедра. К талии актрисы была пришита белая полоска ткани, которая перетекала в длинный шлейф.

Шэрон Стоун / Associated Press

Завершили вечерний образ Стоун гламурные босоножки, бриллиантовые украшения, нежный макияж на лице и легкая укладка.

Шэрон Стоун / Associated Press

Но это не первый выход звезды в Dolce & Gabbana, ведь несколько дней назад она произвела впечатление пышным голубым платьем принцессы, которое было украшено крупными цветами, а также в один из дней посетила ежегодный гала-концерте amfAR, для которого нарядилась в наряд с перьями лавандового цвета.

Шэрон Стоун / Associated Press

Шэрон Стоун / Associated Press

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