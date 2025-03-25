В белом нижнем белье: модель Фрида Аасен сверкнула стройной фигурой

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен снялась для Lounge, бренда одежды и нижнего белья. Она примерила белый комплект с кружевом, поверх которого накинула белую рубашку.

instagram.com/frida_aasen

instagram.com/frida_aasen

Фигура у девушки подтянутая и стройная – она любит спорт и в прошлом даже занималась профессионально конным спортом и побеждала в соревнованиях.

instagram.com/frida_aasen

instagram.com/frida_aasen

Интересно, что модельная карьера девушка началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria's Secret.

Ранее, напомним, скандинавская модель Фрида Аасен появилась на Неделе моды в Милане. Она посетила мероприятие The Vogue Italia 60th Anniversary X Ray-Ban в Vesta Fiori Chiari, для которого выбрала эффектном мини-платье шоколадного оттенка.

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

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