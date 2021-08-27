В белом обтягивающем платье: Рози Хантингтон-Уайтли подчеркнула беременный живот

Недавно 34-летняя британская модель объявила, что ждет второго ребенка.

В Instagram Рози Хантингтон-Уайтли продолжает показывать свои луки и уже заметно округлившийся живот. Модель позировала в белом обтягивающем платье, которое сочетала с бежевым удлиненным блейзером, а также распустила волосы и заправила их под жакет, сделала легкий макияж и надела серьги с камнями.

"Предыстория @thebazilika", - написала в подписи под снимками модель.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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На другом снимке Хантингтон-Уайтли тоже в белом платье, видно, что у наряда открытая спина, Роза запечатлена сидя спиной к камере на мягком диване.

В своем блоге в Instagram модель часто рекламирует одежду и показывает разные модные образы, которые подписчицы Рози могут взять на заметку.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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Стильные образы Рози Хантингтон-Уайтли (5 фото)

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