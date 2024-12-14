В белом пальто и кардигане с пикантным декольте: Белла Хадид сфотографировалась у своего магазина

28-летняя модель в стильном аутфите позировала перед фотографом.

Белла Хадид устроила себе фотосет возле магазина своего парфюмерного бренда Orebella в Нью-Йорке.

Модель выглядела стильно в белом пальто, голубых джинсах-клеш и красном кардигане, верхние пуговицы которого она расстегнула, что придало ее луку пикантности.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Аутфит Хадид дополнила красными лакированными босоножками на шпильках, украшенных стразами.

Белла распустила волосы, сделала макияж с шоколадным блеском, надела на лицо очки в черной оправе, украсила уши золотыми серьгами с жемчугом, а пальцы – кольцами.

Напомним, ранее на улицах Нью-Йорка Белла Хадид появилась в топе с V-образным вырезом и ковбойским сапогам.

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