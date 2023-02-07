В белом пальто и обятиях Кутчера: Риз Уизерспун на показе нового фильма в Нью-Йорке

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер посетили показ фильма "К тебе или ко мне?" в Парижском театре в Нью-Йорке.

Эштон позировал перед камерами обнимая свою партнершу, а его жена Мила Кунис недавно пошутила, что из-за разницы в росте ее муж и Риз выглядят на дорожке такими неуклюжими. Говорят, Уизерспун такая шутка позабавила. А Кутчер всячески дурачится перед камерами и приседает, чтобы выглядеть чуть ниже.

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

На дорожку в этот вечер 46-летняя Уизерспун вышла в белом платье-пальто с золотой отделкой из весенней коллекции 2023 от Giambattista Valli и обута в персиковые туфли-лодочки с металлическими вставками и на каблуках.

У Риз был светлый маникюр, несколько золотых колец было на пальцах, макияж глаз насыщенный, а длинные белокурые волосы распущены.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Эштон надел серый кардиган поверх белой футболки и сочетал это с черными брюками. Эта звездная пара уже неоднократно выходила на дорожки в рамках промокампании фильма.

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Getty Images

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