В белом пальто и платье с цветами: стильная Шерон Стоун вышла на красную дорожку

Звезда выглядела очень элегантно и необычно.
66-летняя Шерон Стоун уже несколько дней проводит в Италии, где стартовал 42-й Туринский кинофестиваль. Актриса приняла участие в нескольких мероприятиях и посетила красную дорожку.
На третий день мероприятия она появилась перед фотографами в прямом черном трикотажном платье, которое украшал цветочный принт - большие каллы. Надела она этот наряд с длинным белым пальто и белыми сапогами.
Образ Стоун дополнили солнцезащитные очки и оригинальные украшения - многослойные бусы с жемчугом и такие же серьги.
Ранее она продемонстрировала роскошное красное платье с накидкой от модельера Tony Ward. Наряд-бюстье был полностью расшит бисером, пайетками и кристаллами в необычные узоры. Декольте у наряда было глубоким и фигурным.
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