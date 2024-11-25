В белом пальто и платье с цветами: стильная Шерон Стоун вышла на красную дорожку

66-летняя Шерон Стоун уже несколько дней проводит в Италии, где стартовал 42-й Туринский кинофестиваль. Актриса приняла участие в нескольких мероприятиях и посетила красную дорожку.

На третий день мероприятия она появилась перед фотографами в прямом черном трикотажном платье, которое украшал цветочный принт - большие каллы. Надела она этот наряд с длинным белым пальто и белыми сапогами.

Образ Стоун дополнили солнцезащитные очки и оригинальные украшения - многослойные бусы с жемчугом и такие же серьги.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Ранее она продемонстрировала роскошное красное платье с накидкой от модельера Tony Ward. Наряд-бюстье был полностью расшит бисером, пайетками и кристаллами в необычные узоры. Декольте у наряда было глубоким и фигурным.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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