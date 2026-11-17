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- Шоу-бизнес
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В белом пальто и платье с V-образным вырезом: Джулианна Мур в образе от Ralph Lauren позировала на церемонии
Актриса дополнила черно-белый ансамбль бриллиантовыми украшениями.
Джулианна Мур стала одной из лауреаток премии ELLE Women in Hollywood 2026. Церемония прошла в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз. Для выхода на церемонию актриса выбрала наряд от Ralph Lauren.
Мур надела черное вечернее платье в пол с V-образным вырезом, а поверх него — длинное белое пальто с широкими заостренными лацканами.
На шее Джулианны сияло массивное бриллиантовое колье, а на руке — похожее широкое кольцо. Рыжие волосы актриса разделила боковым пробором и гладко зачесала назад. Она нанесла макияж с помощью черного карандаша и красной помады.
Напомним, Джулианна Мур с малиновой помадой и в платье в пятнышки с узлом на плече появилась на церемонии.