Джулианна Мур / © Associated Press

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Джулианна Мур стала одной из лауреаток премии ELLE Women in Hollywood 2026. Церемония прошла в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз. Для выхода на церемонию актриса выбрала наряд от Ralph Lauren.

Джулианна Мур / © Associated Press

Мур надела черное вечернее платье в пол с V-образным вырезом, а поверх него — длинное белое пальто с широкими заостренными лацканами.

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Джулианна Мур / © Associated Press

На шее Джулианны сияло массивное бриллиантовое колье, а на руке — похожее широкое кольцо. Рыжие волосы актриса разделила боковым пробором и гладко зачесала назад. Она нанесла макияж с помощью черного карандаша и красной помады.

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Джулианна Мур / © Associated Press

Напомним, Джулианна Мур с малиновой помадой и в платье в пятнышки с узлом на плече появилась на церемонии.

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