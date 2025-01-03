В белом пальто и с новой прической: Памела Андерсон сходила на показ своего фильма

Памела Андерсон прибыла на показ своего фильма "Последняя танцовщица" в театре Беверли в Лас-Вегасе.

В фильме режиссера Джии Копполы Андерсон играет Шелли, танцовщицу из Лас-Вегаса, которая сталкивается с личным и профессиональным развилкой, когда ее шоу, продолжавшееся десятилетие, подходит к концу.

На показ Памела приехала в молочно-белом пальто, черных плотных колготах и обута в лаковые туфли-лодочки на каблуках. Также Андерсон была в черных перчатках из сетки. Ее белокурые волосы было собраны в хвост, а челка закрывала лоб, а из макияжа на лице актрисы был только розовый блеск.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Напомним, для выходов в свет, связанных с промокампанией этого фильма, Памела Андерсон часто выбирала наряды в белых или других светлых оттенках. А роль в картине актриса называет знаковой для себя.

"Я готовилась к этому фильму всю свою жизнь", — сказала актриса в интервью Variety. "Я никогда не испытывала столь сильных чувств к чему-либо, как к этому фильму".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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