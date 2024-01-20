В белом пальто и с собакой: Аманда Холден в объективах папарацци

Британская радиоведущая вышла с работы вместе со своим домашним питомцем.
Папарацци подловили Аманду Холден возле ее работы – студии Global Radio в Лондоне. Радиоведущая вышла вместе со своим домашним любимцем, которого вела на поводке.
Аманда была одета в белое пальто с большими накладными карманами, белую рубашку и широкие брюки дымчатого оттенка. Наряд она дополнила белыми ботильонами на шпильках.
На лице у нее были солнцезащитные очки в черепаховой оправе, в ушах – золотые лаконичные серьги. Французский маникюр завершил аутфит звезды.
Увидев фотографов, Холден широко улыбнулась.
Напомним, в прошлый раз Аманда Холден продемонстрировала эффектный образ lady in red.
Читайте также: