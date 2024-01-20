В белом пальто и с собакой: Аманда Холден в объективах папарацци

Британская радиоведущая вышла с работы вместе со своим домашним питомцем.

Папарацци подловили Аманду Холден возле ее работы – студии Global Radio в Лондоне. Радиоведущая вышла вместе со своим домашним любимцем, которого вела на поводке.

Аманда была одета в белое пальто с большими накладными карманами, белую рубашку и широкие брюки дымчатого оттенка. Наряд она дополнила белыми ботильонами на шпильках.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

На лице у нее были солнцезащитные очки в черепаховой оправе, в ушах – золотые лаконичные серьги. Французский маникюр завершил аутфит звезды.

Увидев фотографов, Холден широко улыбнулась.

Напомним, в прошлый раз Аманда Холден продемонстрировала эффектный образ lady in red.

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