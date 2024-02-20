В белом пальто, расшитом камнями: Шерон Стоун появилась на кинофестивале в Берлине

Шерон присутствовала на показе фильма "Казино", организованном Фондом Cinema For Peace в Берлине. Актриса облачилась в длинное белое пальто, расшитое красными камнями, под которым на ней были широкие брюки и остроносые лаковые туфли на каблуках.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Стоун зачесала волосы на один бок, сделала легкий макияж и обошлась без украшений в этот раз.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

На этом же мероприятии присутствовала и 78-летняя дама Хелен Миррен. Она блистала в черном платье с V-образным декольте и в красивых серьгах. А вот маникюр на одной руке решила не делать.

Напомним, ранее мы видели образ Шерон Стоун в коричневом кожаном костюме, когда она посещала модный показ в Милане. Выглядела знаменитость очень стильно.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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