В белом пеньюаре и стрингах: Деми Роуз отдыхает на Ибице

В белом пеньюаре и стрингах: Деми Роуз отдыхает на Ибице

26-летняя британская модель поделилась с фолловерами очередной порцией пикантных снимков.

Деми Роуз сфотографировалась в белом пеньюаре, подчеркивающем ее пышное декольте и стрингах, стоя на красивой террасе. Снимки были сделаны во время отдыха модели на Ибице.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми не привыкать позировать в откровенных нарядах перед камерой. Ее Instagram буквально пестрит такими фотографиями, где девушка хвастается своими прелестями.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Позирует Роуз не только в нижнем белье. Много кадров у нее сделанных топлес или в купальниках. К примеру, вот в таком розовом монокини девушка нежилась на мягком диване на солнце, прикрывая лицо большой широкополой шляпой. "Солнце зашло", - так романтично подписала снимки модель.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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