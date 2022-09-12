В белом пиджаке и вышиванке: Павел Зибров собрал аншлаг на благотворительном концерте в Киеве

Павел Зибров выступил с благотворительным концертом в столичном мьюзик-холе Bel Etage. Снимками с выступления он поделился в Instagram.

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

В этот вечер звучали как актуальные песни военного времени — "Сон про Україну", "Я так хочу додому", "Мамине безсоння", так и бессмертные хиты – "Хрещатик", "Марина", "У нас є все".

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

В начале концерта минутой молчания почтили память погибших воинов.

На протяжении всего выступления артист благодарил ВСУ за их стойкость, мужество и возможность проводить концерты, а также своих гостей вечера, поддержавших благотворительную акцию.

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

"Я искренне рад получить заряд положительных эмоций и поделиться ими. Каждый, кто приобрел билет, сделал два хороших дела — отдохнул душой, переключился на некоторое время, зарядился светлыми добрыми эмоциями и помог — внес большой вклад в наши ВСУ. Средства по продаже билетов мы направляем в воинскую часть, где служат мои хорошие знакомые, на закупку дрона и тепловизора, чтобы как можно быстрее разбить врага", - написал народный артист.

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Звездной гостьей вечера стала Анна Тринчер, с которой артист спел в дуэте-коллаборации "Мертві бджоли/Метелики".

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Также в концерте приняли участие выпускник артиста – Андрей Ищенко и певица НІжНА. В финале вместе с Павлом Зибровым исполнили легендарный хит – "Червона рута".

Напомним, с первого дня полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Павел Зибров активно поддерживает Вооруженные Силы Украины, ездит с концертами в воинские части и госпитали, активно участвует в телемарафонах, собирает средства за рубежом на закупку медицинского и технического оборудования.

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