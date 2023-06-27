В белом плаще и черном платье: Анджелину Джоли заметили в Нью-Йорке с сыном и дочерью

Американская суперзвезда Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. С 48-летней женщиной было двое ее детей - сын Пакс и дочь Захара, которые частично попали в кадр.

Анджелина Джоли, а в машине ее дочь Захара / Фото: Getty Images

Актриса выбрала для выхода образ в любимом элегантном и довольно сдержанном стиле: на ней было черное платье миди и белый тренч. Образ Джоли дополнила черными туфлями и солнцезащитными очками, а на плече у нее висела белая сумка на длинном ремешке от Valentino.

Волосы актриса просто распустила и завершила лук легким макияжем и несколькими лаконичными украшениями.

Анджелина Джоли и ее сын Пакс / Фото: Getty Images

Напомним, недавно голливудская звезда Анджелина Джоли решила немного сменить род деятельности и объявила о запуске собственного бренда одежды Atelier Jolie.

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