В белом плаще с рваным подолом и с гламурной сумкой в руке: Ким Кардашьян сходила в ресторан

Выглядела в этом образе знаменитость сенсационно.
Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян попала под прицел фотографов в Нью-Йорке. Звезда ходила ужинать в ресторан Zero Bond с подругой, но что интересно, ранее это заведение она посещала со своим экс-бойфрендом - 28-летним Питом Дэвидсоном.
Выглядела Ким без сомнения эффектно, ведь впервые за длительное время надела лук в белом цвете. На ней был оверсайз плащ с рваным подолом, майка и черные сапоги.
Оригинальным и гламурным акцентом образа стала сумка "песочные часы" от Balenciaga, с которой Ким в последнее время довольно часто появляется, вероятно, она у нее одна из любимых. Завершила образ знаменитость распущенными волосами, солнцезащитными очками в белой оправе и лаконичным украшением на шее.
Напомним, что не так давно Ким удивила поклонников, решив утереть нос своему бывшему мужу. Звезда пришла на спортивное соревнование своей дочери Норт в эффектном гламурном луке, а в руке у нее, как раз, была похожая сумка.
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