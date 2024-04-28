В белом платье Armani и с красными губами: Скарлетт Йоханссон на светском ужине

Скарлетт Йоханссон и ее муж Колин Джост посетили ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне.
39-летняя актриса появилась перед камерами в молочно-белом платье от Armani Privé без бретелек с отделкой стразами, дополнив образ жемчужными серьгами с бриллиантами, браслетом на запястье, лаконичной укладкой легкими волнами и макияжем с ярко-красной помадой на губах.
На пальцах у Скарлетт сверкало два золотых кольца, одно из них было обручальным, а другое с крупным зеленым камнем. Также на руке у звезды был прикреплен пластырь, вероятно она поранилась.
Ее муж Колин Джост был в этот вечер одет в классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.
Напомним, ранее мы показывали вам образ Скарлетт Йоханссон на съемках ее дебютного фильма "Элеонора-невидимка", где звезда стала по ту сторону камены, выступив режиссером.
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