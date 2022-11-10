В белом платье без белья: Эмили Ратажковски на презентации люксового бренда

Звезды собрались, чтобы отпраздновать официальное открытие лондонского косметического бренда класса люкс в США.

31-летняя знаменитость блистала в белом платье с кожаной бретелькой вокруг шеи, которое было средней длины и с неглубоким V-образным декольте. Звезда сочетала наряд с черными высокими сапогами из змеиной кожи от Stuart Weitzman, стоимостью 854 доллара.

Темные волосы Ратажковски собрала в прическу и разделила пробором посередине, а пряди из челки оставила спереди. В макияже модель, как всегда, акцентировала внимание немного на глазах и на пухлых губах.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

На пати Эмили была без бойфренда, напомним, недавно мы рассказывали, что стало известно имя мужчины, с которым встречается манекенщица. И это не Брэд Питт, как ходили слухи ранее.

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