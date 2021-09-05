В белом платье Chanel и роскошных серьгах: Пенелопа Крус снова блистала на красной дорожке

Испанская актриса Пенелопа Крус посетила показ фильма "Официальная компетенция" в рамках Венецианского кинофестиваля.
В картине Пенелопа играет вместе с Антонио Бандерасом. Лента рассказывает о том, как бизнесмен-миллиардер решает снять фильм, чтобы оставить свой след в истории, а для этого нанимает на работу лучшую звездную команду.
47-летняя Пенелопа вышла на дорожку вместе с 61-летним Антонио Бандерасом, который приехал на фестиваль вместе со своей возлюбленной Николь Кемпел. Она выбрала для выхода на дорожку белое платье с глубоким декольте и разрезом, которое было расшито камнями. В руках у Николь был молочный клатч, а обута она босоножки в тон на высоких каблуках. Также распустила волосы и сделала вечерний макияж.
Пенелопа Крус также блистала рядом с Бандерасом. Одета актриса была в белое платье из коллекции Chanel Resort 2022. Наряд на одно плечо без рукавов с несколькими рюшами на подоле и невысоким разрезом. С другой стороны на плече актрисы было видно след от купальника. Пенелопа подобрала к наряду контрастные черные босоножки на каблуках с жемчужинами и белый клатч.
А еще ее волосы были собраны в тугой высокий пучок, а в ушах красовались серьги-клипсы с жемчужными камнями. Завершал образ безупречный макияж, ярко-красный педикюр и маникюр в светлых оттенках.
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