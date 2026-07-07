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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В белом платье Dior с голубым цветком: Миа Гот в нежном образе пришла на премьеру "Одиссеи"

Актриса выглядела очаровательно на кинопремьере.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Миа Гот

Миа Гот / © Associated Press

Миа Гот присоединилась к звездной актерской команде на мировой премьере фильма Кристофера Нолана «Одиссея», которая состоялась в Лондоне.

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала нежный наряд от Christian Dior из коллекции RE27.

Миа Гот / © Associated Press

Миа Гот / © Associated Press

На ней было белое полупрозрачное макси-платье без рукавов, украшенное мелкой фактурной вышивкой, напоминавшей лепестки цветов. Главным акцентом наряда была асимметричная драпировка на бедре, украшенная объемным голубым цветком с желтым соцветием.

Миа Гот / © Associated Press

Миа Гот / © Associated Press

Свой образ Миа дополнила черными босоножками с бантиками. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами, а на руках были золотые кольца. Звезда уложила волосы мягкими голливудскими волнами с прямым пробором и сделала легкий макияж с осветленными бровями.

Миа Гот / © Associated Press

Миа Гот / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
128
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