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- Шоу-бизнес
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В белом платье Dior с голубым цветком: Миа Гот в нежном образе пришла на премьеру "Одиссеи"
Актриса выглядела очаровательно на кинопремьере.
Миа Гот присоединилась к звездной актерской команде на мировой премьере фильма Кристофера Нолана «Одиссея», которая состоялась в Лондоне.
Для выхода на красную дорожку актриса выбрала нежный наряд от Christian Dior из коллекции RE27.
На ней было белое полупрозрачное макси-платье без рукавов, украшенное мелкой фактурной вышивкой, напоминавшей лепестки цветов. Главным акцентом наряда была асимметричная драпировка на бедре, украшенная объемным голубым цветком с желтым соцветием.
Свой образ Миа дополнила черными босоножками с бантиками. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами, а на руках были золотые кольца. Звезда уложила волосы мягкими голливудскими волнами с прямым пробором и сделала легкий макияж с осветленными бровями.