В белом платье и двухцветных туфлях: Виктория Бекхэм на светской тусовке с женой Месси

Виктория Бекхэм все больше времени проводит с женой Лео Месси – Антонеллой Рокуццо.
На днях супруга Дэвида Бекхэма посетила вместе с Антонеллой и другими гостями какое-то модное мероприятие. Супруга футболиста Месси опубликовала фото в своем блоге в Instagram.
Антонелла и Виктория запечатлены с другими девушками на мероприятии. На Бекхэм белое платье-миди с драпировкой на талии, неглубоким V-образным декольте и короткими рукавами. Обута дизайнер в двухцветные туфли-лодочки на каблуках. Ее волосы распущены и уложены на один бок, на лице легкий нюдовый макияж, а на запястье золотые часы.
Антонелла одета в черный кроп-топ и широкие черные брюки с высокой талией. Ее волосы также распущены, на шее золотая цепь, а на лице макияж.
Дамы не впервые собираются вместе на одной тусовке. Так как Месси сейчас играет в клубе "Интер Майами", соучредителем которого является муж Виктории – Дэвид Бекхэм, то и пересекаться на публичных и светских мероприятиях их жены стали чаще.
Ранее Виктория Бекхэм показала, как веселилась с женой Месси на вечеринке в Майами.
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