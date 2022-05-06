В белом платье и фате: какой была первая свадьба "королевы Голливуда" Элизабет Тейлор

6 мая 1950 года впервые вышла замуж дива голливудского кино - Элизабет Тейлор. Тогда начинающей актрисе было всего 18 лет, а ее мужем стал симпатичный 23-летний Конрад "Ники" Хилтон-младший - наследник многомиллионного отельного бизнеса семьи Хилтон.

Свадьба пары прошла в церкви Доброго Пастыря в Беверли-Хиллз, а роскошный прием - в загородном клубе Bel-Air. Невеста блистала у венца в роскошном белом платье из шелкового атласа, декольте которого было открыто и расшито жемчугом. На изготовление свадебного платья понадобилось три месяца и 15 швей. Оно было выполнено в лучших традициях свадебной моды 50-х годов - пышная юбка, длинные рукава, тонкая талия и небольшой шлейф.

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон-младший, 1950 год / Associated Press

Автором этого образа стал известный дизайнер Хелен Роуз, которая также создала культовый подвенечный наряд для Грейс Келли. Якобы вдохновением для дизайнера стал наряд, в котором Тейлор появилась на экране в фильме "Отец невесты". В 2013 году это платье продали на аукционе за 122 тысячи фунтов стерлингов.

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон-младший, 1950 год / Associated Press

Медовый месяц молодожены провели в Европе, и он длился всего две недели. Позже в своих мемуарах актриса вспоминала, что на самом деле ее брак после этих двух недель завершился, а после наступило искреннее разочарование. Дело в том, что новоиспеченный муж-миллионер оказался алкоголиком и любителем азартных игр, что оскорбляло и юную Элибет, и ее родителей.

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон-младший, 1950 год / Associated Press

Пить Хилтон начал в первую брачную ночь и редко останавливался. После медового месяца Тейлор уехала домой к матери и подала на развод. Брак был официально закончен через восемь месяцев.

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон-младший, 1950 год / Associated Press

Несмотря на неудачную первую попытку, актриса выходила замуж еще семь раз, но больше традиционное белое подвенечное платье никогда не надевала.

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