В белом платье и кедах: Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе

В белом платье и кедах: Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе

Знаменитость выбрала простое и легкое платье.

Актриса и бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе, когда она ездила по своим рабочим делам в город. 49-летняя знаменитость посетила свой офис, а затем стройку нового дома в Калифорнии.

Для жаркого дня Дженнифер выбрала простое длинное белое платье на пуговицах, которое дополнила белыми кроссовками и солнцезащитными очками.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Также папарацци сделали забавный кадр Гарнер, когда она шла к автомобилю. Видимо, актриса что-то записывала в блокнот, поэтому, чтобы освободить руки для сообщения, решила подержать ручку во рту.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Кстати, переехать Дженнифер планирует в другой престижный район Лос-Анджелеса – Брентвуд, а вот с домом, который ранее приобрела с Аффлеком, уже распрощалась.

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