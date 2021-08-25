В белом платье и кедах: Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе

Знаменитость выбрала простое и легкое платье.
Актриса и бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе, когда она ездила по своим рабочим делам в город. 49-летняя знаменитость посетила свой офис, а затем стройку нового дома в Калифорнии.
Для жаркого дня Дженнифер выбрала простое длинное белое платье на пуговицах, которое дополнила белыми кроссовками и солнцезащитными очками.
Также папарацци сделали забавный кадр Гарнер, когда она шла к автомобилю. Видимо, актриса что-то записывала в блокнот, поэтому, чтобы освободить руки для сообщения, решила подержать ручку во рту.
Кстати, переехать Дженнифер планирует в другой престижный район Лос-Анджелеса – Брентвуд, а вот с домом, который ранее приобрела с Аффлеком, уже распрощалась.
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