В белом платье креативного дизайна: стильную Еву Лонгорию сфотографировали в Нью-Йорке

50-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория продемонстрировала эффектный наряд на улицах Нью-Йорка — актриса надела белоснежное платье в сочетании с белыми туфлями-лодочками.

Ева в таком наряде попала под прицел папарацци, когда направлялась на интервью шоу «Поздно вечером с Сетом Майерсом». Ее платье было с короткими рукавами и воротником-стойкой, а также имело облегающий лиф и юбку с драпировкой. У наряда была еще одна интересная, хоть и малозаметная деталь — асимметрия спереди на животе.

Очень красиво ее платье смотрелось с золотыми украшениями, которые она с ним носила, а также с макияжем и ее темными распущенными волосами.

Белый цвет для своих появлений Лонгория выбирает часто и он ей действительно очень идет. Например, белое платье с вырезом она надевала на гала-вечере в Испании.

Также Лонгория вышла на подиум в потрясающем белом платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.

