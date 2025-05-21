В белом платье и роскошных украшениях: Наоми Кэмпбелл в нежном образе позировала в Каннах

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

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Наоми Кэмпбелл посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на премьеру историко-романтичного драматического фильма «История звука» (The History of Sound).

На красной дорожке модель появилась в нежном образе. На ней было лаконичное белое платье макси, без рукавов и с асимметричным вырезом. С одной стороны под рукой на наряде была драпировка.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Свой аутфит Наоми дополнила красивой прической, которая ей очень идет, макияжем с черными стрелками, желтыми тенями и розовым блеском на губах, а также нежно-розовым маникюром. Уши она украсила роскошными бриллиантово-изумрудными серьгами в виде листьев с каплями, а руки — браслетом и кольцом-цветком с бриллиантами. В руке модель держала солнцезащитные очки.

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Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Кожа лица Кэмпбелл выглядит красивой и здоровой, а еще на нем нет ни единой морщины.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми также сфотографировалась на красной дорожке со своим другом – бывшим главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Эдвард Эннинфул и Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Напомним, Наоми Кэмпбелл на премьере фильма «Фуори» на Каннском кинофестивале появилась в вечернем пышном платье с золотым металлическим корсетом в стиле барокко от Dolce&Gabbana.