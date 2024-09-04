В белом платье и с цветочным колье: Джорджина Родригес на кинофестивале в Венеции

Возлюбленная Криштиану Роналду посетила показ фильма “Queer” на Венецианском кинофестивале.
30-летняя аргентинская модель и мать детей легендарного португальского футболиста вышла на красную дорожку кинофестиваля в Венеции в белом платье без бретелек, идеально подчеркивающее ее фигуру и с небольшим шлейфом. Когда Джорджина направлялась на дорожку этот шлейф помогал придерживать неизвестный мужчина в черном костюме, белой рубашке и с черным галстуком.
Родригес дополнила свой образ цветочным колье на шее, серьгами с бриллиантами, цветочным кольцом и французским маникюром. Также у нее был выразительный макияж глаз с розовыми тенями и на губах розовый блеск для губ. А густые черные волосы уложены в красивую прическу.
Ранее Джорджина показывала фото, сделанные у частного самолета, приземлившегося в Венеции на котором она прилетела.
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