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В белом платье и с красивым макияжем: Ева Лонгория побывала на пляжной вечеринке

В белом платье и с красивым макияжем: Ева Лонгория побывала на пляжной вечеринке

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева Лонгория потусила на вечеринке в пляжном клубе Joia Beach Club в Майами-Бич.

50-летняя актриса появилась на мероприятии в белом платье без рукавов, у нее были распущены красивые каштановые волосы, насыщенный макияж глаз и блеск на губах, а также серьги с камнями в ушах.

Позировала Ева Лонгория на пирсе на фона красивого пейзажа.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Напомним, недавно актриса показывала, как примерила откровенные образы в честь своего 50-летия, день рождения Ева отмечала 15 марта. В Instagram знаменитость поделилась целой серией откровенных снимков по этому поводу.

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