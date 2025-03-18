В белом платье и с красивым макияжем: Ева Лонгория побывала на пляжной вечеринке

50-летняя актриса появилась на мероприятии в белом платье без рукавов, у нее были распущены красивые каштановые волосы, насыщенный макияж глаз и блеск на губах, а также серьги с камнями в ушах.

Позировала Ева Лонгория на пирсе на фона красивого пейзажа.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Напомним, недавно актриса показывала, как примерила откровенные образы в честь своего 50-летия, день рождения Ева отмечала 15 марта. В Instagram знаменитость поделилась целой серией откровенных снимков по этому поводу.

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