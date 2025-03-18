В белом платье и с красивым макияжем: Ева Лонгория побывала на пляжной вечеринке

Ева Лонгория потусила на вечеринке в пляжном клубе Joia Beach Club в Майами-Бич.
50-летняя актриса появилась на мероприятии в белом платье без рукавов, у нее были распущены красивые каштановые волосы, насыщенный макияж глаз и блеск на губах, а также серьги с камнями в ушах.
Позировала Ева Лонгория на пирсе на фона красивого пейзажа.
Напомним, недавно актриса показывала, как примерила откровенные образы в честь своего 50-летия, день рождения Ева отмечала 15 марта. В Instagram знаменитость поделилась целой серией откровенных снимков по этому поводу.
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