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В белом платье и с красивым мейк-апом: Синди Кроуфорд сходила на конференцию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
1 мин
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В белом платье и с красивым мейк-апом: Синди Кроуфорд сходила на конференцию

Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

57-летняя супермодель Синди Кроуфорд предстала в кадре в красивом образе.

Топ-модель, которая давно не выходит на подиум, но иногда снимается для глянца и продолжает работу в рекламных кампаниях разных брендов, поделилась в своем блоге в Instagram снимками с мероприятия, которое посетила.

Синди поблагодарила за приглашение на конференцию, посвященную бьюти-бизнесу, на которую она приехала в белом платье на запах и с не глубоким V-образным декольте и поясом на талии, подобрав к наряду нюдовые мюли на шпильке.

Образ для светского выхода манекенщица дополнила массивным золотым браслетом на запястье, кольцом, насыщенным макияжем и красивой объемной укладкой волнами.

(листайте фото вправо)

Синди Кроуфорд сейчас не частая гостья светских мероприятий, в отличие от ее дочери Кайи Гербер, которая в этом году блистала на оскаровской вечеринке вместе с бойфрендом – актером Остином Батлером.

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Дата публикации
Просмотры
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