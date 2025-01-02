В белом платье и с красной сумкой: Джорджина Родригес показала, как праздновала с возлюбленным Новый год

Звезда выбрала наряд в определенных цветах, чтобы привлечь удачу в новом году.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и 39-летний португальский футболист Криштину Роналду встречали новый год вместе со своими пятью детьми на борту яхты в Дубае. В своем Instagram девушка показала, как это было.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Для встречи нового 2025-го Джорджина надела белое обтягивающее платье с вырезом на спине, которое дополнила белыми туфлями на каблуках и красной сумкой Hermes Kelly. Ее праздничный образ дополняли аксессуары с бриллиантами – серьги, кольца и наручные часы, а также шуба, похоже, натуральная.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Интересно, что наряд в таких цветах Родригес выбрала не просто так. Она рассказала, что надела белое платье, чтобы привлечь в жизнь удачу, а красную сумку – для привлечения денег.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Также девушка показала совместное фото с Криштиану. Они были запечатлены на палубе яхты в обнимку, когда смотрели на праздничный фейерверк.

instagram.com/georginagio

Ранее, напомним, Джорджина Родригес с детьми и возлюбленным отправилась в Лапландию, где они праздновали Рождество.

Читайте также:

Светские выходы Джорджины Родригес (26 фото)