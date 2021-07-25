В белом платье и с соломенной шляпой: 67-летняя Кристи Бринкли впечатлила образом на вечеринке

В белом платье и с соломенной шляпой: 67-летняя Кристи Бринкли впечатлила образом на вечеринке

Американская модель, актриса и писательница Кристи Бринкли посетила светское мероприятие в Хэмптоне.

67-летняя Кристи, которая известна своей бросающей вызов возрасту внешности, посетила матч и коктейльную вечеринку Polo Hamptons в субботу. Красавица вышла к фотографам в белом платье-рубашке, которое пикантно было расстегнуто на декольте, с тонким шнурком в виде пояса и красивым вышитым подолом. Лук Бринкли дополнила соломенной шляпой с красной отделкой, несколькими кольцами с камнями бирюзы в форме цветов на пальцах, колье в виде якоря на шее и надела серьги-висюльки. Обута звезда была в кожаные сандалии с бахромой.

Ее светлые локоны были уложены мягкими волнами, а сияющая палитра макияжа подчеркивала ее красивые черты лица. Кристи пребывала в прекрасном настроении, когда она позировала и улыбалась на камеру.

Кристи Бринкли / Getty Images

Бринкли работает моделью с 1980-х годов и прославилась, когда сыграла роковую женщину в "Отпуске" вместе с Чеви Чейз, а затем вышла замуж за певца Билли Джоэла. У нее по сей день активная модельная карьера.

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Стиль Кристи Бринкли (13 фото)

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