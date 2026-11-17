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- Шоу-бизнес
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В белом платье и с сумочкой с перьями: Элизабет Дебики в нежном аутфите появилась на церемонии
Австралийская актриса дополнила лаконичное платье пушистым аксессуаром.
Элизабет Дебики стала одной из лауреаток премии ELLE Women in Hollywood 2026.
На подиуме актриса позировала в нежном аутфите. На ней было белое платье с атласным блеском.
Платье на широких бретелях имело глубокий округлый вырез и приталенный силуэт. К платью Дебики подобрала небольшую белую сумочку, украшенную длинными перьями.
Образ дополняли блестящие серьги и серебристый браслет, обхватывавший запястье. У нее была прическа с подкрученными кончиками и макияж с длинными ресницами.
Напомним, Элизабет Дебики в облегающем жакете и с красной помадой появилась на мероприятии в Нью-Йорке.