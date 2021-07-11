В белом платье и шляпе: Катя Осадчая позировала на лавандовых полях

Беременная Катя Осадчая устроила себе красивый фотосет на лавандовых полях, которые находятся недалеко от Киева.

Ведущая опубликовала в Instagram несколько фотографий среди красивых цветочных полей лаванды. Перед камерой Осадчая появилась в белом макси-платье с двумя черными кистями под грудью. К наряду знаменитость подобрала небольшую бежевую шляпу, волосы собрала в хвост и сделала легкий дневной макияж.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Если не в Прованс за лавандой, то в пригород Киева :) почти середина лета, а еще так много не охваченных летних развлечений, сап борды еще в кладовке, хотя с балансом сейчас будут проблемы", - пишет под снимками Катя.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Также читайте Подчеркнула живот красивым платьем: Катя Осадчая на съемках

Ранее во время почти каждого отдыха на море Катя Осадчая показывала несколько фотографий, как каталась на доске. Уже будучи в положении ведущая с мужем и сыном летала в мае в отпуск в Турцию и там тоже плавала на доске. Сейчас живот Кати уже достаточно большой, что не способствует тому, чтобы держать равновесие, о чем и пишет Осадчая в посте.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Читайте также: В красивом голубом платье: Катя Осадчая с мужем и сыном поплавала на яхте

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку