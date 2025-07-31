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- Шоу-бизнес
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В белом платье и туфлях цвета лимончелло: новый стильный выход Памелы Андерсон, который хочется повторить
Актриса находится в промотуре комедийного боевика "Голый пистолет", в котором снялась вместе с Лиамом Нисоном.
Папарацци подловили Памелу Андерсон в районе Сохо в Нью-Йорке. Актриса продемонстрировала новый стильный летний лук, который хочется повторить.
Звезда была одета в белое платье миди от нью-йоркского бренда One Of с расписанными вручную бело-желтыми цветами. Наряд имел широкий воротник, американскую пройму и широкий пояс, который прекрасно подчеркнул ее тонкую талию.
Образ Андерсон дополнила кожаными остроносыми туфлями на шпильках цвета лимончелло. Она сделала укладку с локонами и легкий макияж с глянцевым блеском на губах. Уши актриса украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.