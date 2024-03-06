В белом платье и украшениях: очаровательная Линдсей Лохан на премьере романтической комедии в Нью-Йорке.

Линдсей Лохан посетила премьеру романтической комедии на Netflix "Ирландское желание", в которой она сыграла главную роль. Мероприятие прошло в Парижском театре в Нью-Йорке.

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Там актриса предстала в красивом образе total white. На ней было длинное атласное платье с пикантным декольте и небольшим драпировкой. На плечи она накинула элегантное пальто.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

Лохан обула белые босоножки и значительное внимание уделила драгоценным украшениям с камнями: в ушах у нее были серьги-люстры, а на руках – кольца, браслеты и золотые часы.

Линдсей сделали укладку с едва заметными локонами, макияж с акцентом на пышных ресницах и маникюр "кошачий глаз".

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

На мероприятии актриса позировала также в компании своего младшего брата Дакоты Лохан и крестной мамы своего сына – актрисой Аешой Карри, которая также сыграла в этой комедии.

Аеша Карри, Линдсей Лохан и Дакота Лохан / Фото: Associated Press

О фильме:

Это история о девушке Мэдди, которая оказывается в сложной ситуации: мужчина, у которого она по уши влюблена, обручается с ее лучшей подругой. Закрыв глаза на свои чувства, она согласна стать подругой невесты на свадьбе в Ирландии.

Накануне свадьбы у нее возникает желание обрести свою настоящую любовь. И вдруг она просыпается будущей невестой. Но впоследствии Мэдди понимает, что мужчина, за которого она собирается выйти замуж, может быть не ее настоящей любовью.

Фильм "Ирландское желание" выходит на Netflix 15 марта 2024 года.

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