В белом платье и украшениях с пантерой: стройная итальянская модель в роскошном образе сияла на красной дорожке

Паола Турани пришла на открытие Венецианского кинофестиваля в красивом образе от Zuhair Murad.

Итальянская модель Паола Турани на церемонию открытия юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля на острове Лидо пришла в роскошном аутфите.

На красной дорожке брюнетка появилась в белом обтягивающем платье макси с американской проймой от бренда Zuhair Murad. Наряд на воротнике и в зоне декольте расшит красивыми камнями. Платье прекрасно подчеркнуло стройную и сексуальную фигуру Паолы.

Паоло Турани / Фото: Associated Press

Идеально ровные волосы спадали ей на спину. Турани сделала вечерний макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были серьги с камнями в виде головы пантеры, а на руках – браслет и кольцо из этого самого комплекта. Бежевый маникюр завершил образ модели.

Паоло Турани / Фото: Associated Press

Напомним, а итальянская певица Малика Аян приехала на кинофестиваль в странном костюме коричнево-черного цвета, украшенном деталями, которые имитировали торчащие соски.

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