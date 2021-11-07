В белом платье и в компании жениха и родителей: Пэрис Хилтон вышла в светское общество

В белом платье и в компании жениха и родителей: Пэрис Хилтон вышла в светское общество

40-летняя Пэрис Хилтон посетила вместе с семьей 10-й ежегодный гала-концерт LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе.

Вместе с Пэрис был ее жених Картер Реум и родители - Кэти Хилтон и Ричард Хилтон.

Пэрис появилась на светском мероприятии в белом макси-платье из прозрачного тюля от Pamella Roland усыпанном камнями, а образ свой Хилтон дополнила массивным ожерельем на шее и очень насыщенным макияжем на лице. Белые длинные волосы Пэрис собрала в высокий хвост и надела серьги-гвоздики с бриллиантами.

Ее жених был одет в синий костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Отец Пэрис Ричард Хилтон надел черный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку, а мама Пэрис – Кэти Хилтон была в черном платье-миди с прозрачной вставкой на груди и кружевными элементами, которое дополнила лаконичными туфлями-лодочками на каблуках. Ее белокурые волосы были собраны черным обручем, макияж на лице был очень насыщенным, а в ушах сверкали серьги с большими бриллиантами.

Пэрис Хилтон с семьей / Getty Images

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