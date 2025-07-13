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- Шоу-бизнес
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В белом платье из прошвы и с пикантным декольте: Тори Спеллинг продемонстрировала нежный летний образ
52-летняя актриса, звезда сериала "Беверли-Хиллз" примерила романтическую белоснежную обновку.
Тори Спеллинг опубликовала в Instagram видео, на котором под легкую мелодию продемонстрировала свой нежный летний аутфит.
Актриса появилась в кадре босиком и в длинном белом романтичном платье из прошвы на бретельках и с пиканным декольте, в котором она выглядела стройно.
Спеллинг сделала ровную укладку, легкий макияж и украсила одну руку браслетами.
Напомним, Топи Спеллинг в купальнике ошеломила шпагатом на Багамских островах.