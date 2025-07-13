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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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206
Время на прочтение
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В белом платье из прошвы и с пикантным декольте: Тори Спеллинг продемонстрировала нежный летний образ

52-летняя актриса, звезда сериала "Беверли-Хиллз" примерила романтическую белоснежную обновку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг опубликовала в Instagram видео, на котором под легкую мелодию продемонстрировала свой нежный летний аутфит.

Актриса появилась в кадре босиком и в длинном белом романтичном платье из прошвы на бретельках и с пиканным декольте, в котором она выглядела стройно.

Спеллинг сделала ровную укладку, легкий макияж и украсила одну руку браслетами.

Напомним, Топи Спеллинг в купальнике ошеломила шпагатом на Багамских островах.

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