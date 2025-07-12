В белом платье, которое открывало плечо: актриса Ханна Уэддингем пришла на Уимблдон

Ханна Уэддингем / © Getty Images

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Актриса Ханна Уэддингем, которая недавно отпраздновала свое 50-летие, посетила один из самых известных теннисных чемпионатов в мире — Уимблдонский теннисный турнир во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

Ханна была одета в белое элегантное и женственное платье с драпировками. Наряд миди актриса носила приспустив с одного плеча, а вот подол у него был асимметричным. Образ Уэддингем дополнила яркими очками зеленого цвета, множеством золотых украшений, сумкой от Stella McCartney в руке и мюслями зеленого оттенка. Волосы Ханны были собраны в высокую прическу с легкими локонами.

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Ранее звезда сериалов «Игра престолов» и «Тед Лассо», попала под прицел папарацци на десятый день чемпионата. На ней было красное платье с подчеркнутой талией, американской проймой и воротником-халтером. Аутфит Уэддингем дополнила белыми мюлями с бантами и красной сумкой Dolce&Gabbana.

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Ханна Уэддингем / © Getty Images

Такая же модель сумки есть у принцессы Кейт и она неоднократно с ней появлялась на Уимблдоне в разные годы.

Ханна Уэддингем / © Associated Press Ханна Уэддингем / © Getty Images Ханна Уэддингем / © Associated Press Юлия Санина, Алиша Диксон, Ханна Уэддингем / © Getty Images Ханна Уэддингем / © Associated Press Ханна Уэддингем / © Associated Press Ханна Уэддингем / © Associated Press Ханна Уэддингем / © Associated Press Ханна Уэддингем / © Getty Images