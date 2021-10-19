В белом платье: красивая Рита Ора в объятиях возлюбленного сходила на премьеру фильма

В белом платье: красивая Рита Ора в объятиях возлюбленного сходила на премьеру фильма

30-летняя Рита Ора вышла на дорожку практически в образе невесты.

Британская певица присутствовала на премьерном показе фильма "Вечные" от Marvel Studios, который состоялся минувшей ночью в театре Долби в Лос-Анджелесе. Ее сопровождал возлюбленный, 46-летний новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити. Роман пара перестала скрывать от публики еще летом.

Рита продемонстрировала образ в обтягивающем белом платье с блестящей бахромой, небольшим шлейфом и вырезом на декольте. Образ звезда дополнила серебристым клатчем, несколькими кольцами, серьгами-висюлькам в ушах и неброским макияжем. Белокурые волосы Рита собрала заколкой сзади, а несколько прядей выпустила спереди. Выглядела Ора великолепно.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Getty Images

Также читайте В боди на парижском балконе: Рита Ора опубликовала пикантное фото

Ее избранник был одет в серый полосатый костюм, под который надел белоснежную рубашку и тонкий черный галстук, а также обул черные кожаные туфли. Свою возлюбленную Тайка приобнял за талию, когда они вместе позировали перед камерами фотографов.

Напомним, показ фильма "Вечные" посетили также Анджелина Джоли с детьми, Сальма Хайек с дочерью Валентиной и другие звезды ленты: Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Дона Ли, Джемма Чан и Лорен Ридлофф. Картина рассказывает о расе бессмертных существ со сверхчеловеческими способностями, тайно живущих на Земле.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной / Getty Images

Читайте также:

В бархатном мини со шлейфом: Рита Ора блистала на светской церемонии

В графитовом бикини: Рита Ора блеснула идеальной фигурой на отдыхе

Вот это образ: Рита Ора пришла на вечеринку друга в эффектном полупрозрачном платье

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку