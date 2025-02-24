В белом платье на одно плечо: Памела Андерсон вручила награду младшему брату Маколея Калкина

Она продемонстрировала элегантность и нежность на этом знаменитом мероприятии.

57-летняя актриса и модель Памела Андерсон, которая в 90-х прославилась на весь мир благодаря сериалу "Спасатели Малибу", вернулась в мир кино и мир шоу-бизнеса. В 2024 году она снялась в фильме "Последняя танцовщица", который принес ей много наград на различных мероприятиях, а также номинаций.

Например, на церемония вручения премии Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards) она была номинирована в категории "Лучшая женская роль", но уступила награду Деми Мур. Также Памела вышла на сцену, чтобы вручить награду победителю в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", которую получил Киран Калкин - брат Маколея Калкина - звезды фильма "Один дома".

Памела Андерсон на сцене объявляет победителя / Фото: Associated Press

Памела Андерсон и Киран Калкин / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия актриса выбрала наряд в любимом стиле - белое платье от Dior.

Памела Андерсон на церемонии Гильдии киноактеров Америки

Это было платье на одно плечо и с рукавом-накидкой, которая ниспадала до пола и превратилась в длинный шлейф.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Также Андерсон сделала элегантную прическу с голливудской волной и уложила волосы на пробор. На лице у нее традиционно не было макияжа из-за чего было отчетливо видно все ее веснушки. Завершали вечерний ансамбль украшения с камнями.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

В последнее время она очень полюбила наряды белого цвета и носит их на модные шоу, презентации и красные дорожки. В белом платье со складками звезда также блистала на церемонии BAFTA, которая недавно прошла в Лондоне.

Теперь с нетерпением ждем образ, который актриса выбрала для церемонии "Оскар".

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