Шоу-бизнес
40
1 мин

В белом платье-русалке и с длинным шарфом-галстуком: Деми Мур на красной дорожке Каннского кинофестиваля

63-летняя актриса продолжает свой модный марафон на Каннском кинофестивале.

Алина Онопа
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур посетила премьеру фильма "Мужчина, которого я люблю" (The Man I Love, 2026) от режиссера Айры Сакса, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Актриса появилась на красной дорожке в белом платье по фигуре фасона "русалка", с принтом разрезанного дерева, американской проймой, высокой горловиной, белыми пуговицами по всей длине и небольшим шлейфом. В нем звезда выглядела стройной и красивой.

Аутфит Деми дополнила длинным черным шелковым шарфом-галстуком, который завязала на шее.

Ровные волосы Мур спадали ей на спину. В макияже она сделала акцент на глазах, а уши украсила массивными бриллиантовыми серьгами.

Напомним, Деми Мур в прошлый раз вышла на красную дорожку в черном асимметричном наряде со страусиными перьями из коллекции Gucci Resort 2027.

