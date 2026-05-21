В белом платье-русалке и с длинным шарфом-галстуком: Деми Мур на красной дорожке Каннского кинофестиваля
63-летняя актриса продолжает свой модный марафон на Каннском кинофестивале.
Деми Мур посетила премьеру фильма "Мужчина, которого я люблю" (The Man I Love, 2026) от режиссера Айры Сакса, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
Актриса появилась на красной дорожке в белом платье по фигуре фасона "русалка", с принтом разрезанного дерева, американской проймой, высокой горловиной, белыми пуговицами по всей длине и небольшим шлейфом. В нем звезда выглядела стройной и красивой.
Аутфит Деми дополнила длинным черным шелковым шарфом-галстуком, который завязала на шее.
Ровные волосы Мур спадали ей на спину. В макияже она сделала акцент на глазах, а уши украсила массивными бриллиантовыми серьгами.
Напомним, Деми Мур в прошлый раз вышла на красную дорожку в черном асимметричном наряде со страусиными перьями из коллекции Gucci Resort 2027.