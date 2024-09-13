В белом платье с акцентом на декольте: Кайя Гербер блистала на кинофестивале в Торонто

В Театр принцессы Уэльской дочь Синди Кроуфорд приехала в обтягивающем белом платье на бретельках с акцентом на декольте, дополнив его острыми молочно-белыми туфлями на высоком каблуке, серьгами-висюльками с бриллиантами, тонким бриллиантовым колье на шее и несколькими браслетами.

Ее шелковистые темно-каштановые волосы грациозно струились по спине и плечам, а макияж был достаточно выразительным, Кайя сделала акцент и на глазах, и подчеркнула губы карандашом и помадой, и не забыла про скулы и румяна.

Многие отметили, как в этом образе Кайя похожа на свою знаменитую маму Синди Кроуфорд в молодости.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Гербер посетила премьеру биографической трагикомедии режиссера Джейсона Райтмана – "Субботний вечер" (Saturday Night) – на Международном кинофестивале в Торонто. Позировала она вместе с актером Кори Майклом Смитом, с которым сыграла в этом фильме. А для выхода на дорожку выбрала винтажное черное длинное платье от бренда Donna Karan New York.

Кая Гербер с Кори Майклом Смитом / Фото: Getty Images

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