В белом платье с акцентом на декольте: Кайя Гербер блистала на кинофестивале в Торонто

23-летняя модель Кайя Гербер посетила премьеру фильма "Ракушка" в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
В Театр принцессы Уэльской дочь Синди Кроуфорд приехала в обтягивающем белом платье на бретельках с акцентом на декольте, дополнив его острыми молочно-белыми туфлями на высоком каблуке, серьгами-висюльками с бриллиантами, тонким бриллиантовым колье на шее и несколькими браслетами.
Ее шелковистые темно-каштановые волосы грациозно струились по спине и плечам, а макияж был достаточно выразительным, Кайя сделала акцент и на глазах, и подчеркнула губы карандашом и помадой, и не забыла про скулы и румяна.
Многие отметили, как в этом образе Кайя похожа на свою знаменитую маму Синди Кроуфорд в молодости.
Несколькими днями ранее Гербер посетила премьеру биографической трагикомедии режиссера Джейсона Райтмана – "Субботний вечер" (Saturday Night) – на Международном кинофестивале в Торонто. Позировала она вместе с актером Кори Майклом Смитом, с которым сыграла в этом фильме. А для выхода на дорожку выбрала винтажное черное длинное платье от бренда Donna Karan New York.
Читайте также:
- Вся в татуировках: Кайя Гербер снялась для глянца в необычном образе
- В сером топе без белья: Кайя Гербер попала под прицел папарацци
- В платье своей мечты: Кайя Гербер позировала в эффектном вечернем образе