В белом платье с ажурным воротником: актриса Зои Дойч прогулялась по Нью-Йорку в романтичном образе

Наряд очень шел девушке, а выбрала она его для вечеринки-презентации нового напитка.

27-летняя американская актриса Зои Дойч попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, в престижном районе Сохо. Девушка была одета в необычное платье от бренда Ulla Johnson из коллекции осень-зима 2022.

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Наряд Зои был бело цвета, имел широкий воротник с ажурной вышивкой ришелье, несколько пуговиц спереди, пояс и ассиметричный подол. Дополнили это платье белые босоножки на платформе от бренда Nodaleto и массивные серьги в ушах Joannalauraconstantine. Завершили образ Зои белая сумка-хобо от Valentino и укладка локонами.

С миром кинематографа Дойч связана очень тесно, поскольку ее мать актриса Лея Томпсон, известную по роли в фильме "Назад в будущее", а отец - кинорежиссер Ховард Дойч, работавший над такими сериалами как "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и "Мелроуз-Плейс". Поэтому еще с детства девушка периодически появлялась в кино и сериалах. Недавно опять вышел фильм с ее участием под названием "Не в порядке" - это американская сатирическая черная комедия.

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