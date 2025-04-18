В белом платье с бахромой: актриса Синтия Аддай-Робинсон на премьере боевика "Аудитор 2"

Синтия Аддай-Робинсон / © Associated Press

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Американская актриса британского происхождения – Синтия Аддай-Робинсон – презентовала вместе со своими коллегами остросюжетный боевик "Аудитор 2" режиссера Гэвина О'Коннора, в котором она сыграла одну из главных ролей. Мероприятие прошло в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Синтия Аддай-Робинсон / © Associated Press

Перед фотокамерами она предстала в асимметричном белом платье-бюстье с бахромой из осенней коллекции 2025 года бренда Aiste Hong.

Аутфит Синтия дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и нюдовым маникюром. На ухе у нее была каффа с бриллиантами, а на руках – интересные кольца.

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Синтия Аддай-Робинсон / © Associated Press

О фильме:

Кристиан Вулфф (Бен Аффлек) отлично умеет решать сложные проблемы. Убийцы его давнего знакомого оставляют после себя загадочное послание – «найди аудитора». Вулфф принимается за расследование, но осознает, что ему нужны более радикальные методы. Он просит помощи у своего опасного брата Бракса (Джон Бернтал). Вместе с заместителем директора Министерства финансов США Мэрибет Мэдиной (Синтия Аддай-Робинсон) они раскрывают зловещий заговор, но становятся мишенями безжалостной организации убийц, готовых на все, чтобы скрыть свои секреты.

Фильм "Аудитор 2" в украинскый прокат выйдет 24 апреля.