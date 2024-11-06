В белом платье с бахромой: красавица Софи Тернер подчеркнула длинные ноги нарядом

Пока в США все обсуждали выборы нового президента, британская актриса Софи Тернер появилась на мероприятии в Лондоне.

Звезда сериала "Игра престолов" блистала на церемонии вручения премии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024, где ей вручили награду "Исполнение".

Церемония проводилось в одном из роскошных отелей города, а актриса пришла на нее в оригинальном мини-платье от Louis Vuitton. Ее наряд был белого цвета и полностью состоял из тонкой бахромы.

Платье подчеркивало стройные ноги девушки, а носила она его в сочетании с украшениями от Louis Vuitton и черными туфлями на каблука от известного обувного бренда Christian Louboutin. Волосы Софи уложила в очень легкие волны, сделала макияж, а также маникюр черного цвета.

Софи Тернер / Фото: Getty Images

На мероприятии она позировала одна, а ее бойфренд-аристократ решил не привлекать внимания. Напомним, что после развода Софи начала встречаться с британцем Перегрином Пирсоном.

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