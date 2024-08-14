В белом платье с большим цветком: Екатерина Бужинская в роскошном образе отпраздновала день рождения

Вчера, 13 августа, Екатерине Бужинской исполнилось 45 лет. В Instagram артистка опубликовала видео с празднования.

За праздничным столом певица выглядела роскошно. На ней было белое платье-бюстье с большим цветком из ткани на талии.

Волосы Екатерина собрала в большой хвост, накрутив локонами, сделала макияж с пышными ресницами и завершила аутфит жемчужными украшениями.

На видео Бужинска продемонстрировала еще несколько эффектных луков, в которых появилась во время круизного путешествия.

Напомним, вчера Екатерина Бужинская сделала пост со снимком, на котором предстала в красивом образе в патриотических цветах.

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