В белом платье с большим цветком: Екатерина Бужинская в роскошном образе отпраздновала день рождения

Народная артистка Украины отпраздновала свой юбилей.
Вчера, 13 августа, Екатерине Бужинской исполнилось 45 лет. В Instagram артистка опубликовала видео с празднования.
За праздничным столом певица выглядела роскошно. На ней было белое платье-бюстье с большим цветком из ткани на талии.
Волосы Екатерина собрала в большой хвост, накрутив локонами, сделала макияж с пышными ресницами и завершила аутфит жемчужными украшениями.
На видео Бужинска продемонстрировала еще несколько эффектных луков, в которых появилась во время круизного путешествия.
Напомним, вчера Екатерина Бужинская сделала пост со снимком, на котором предстала в красивом образе в патриотических цветах.
Читайте также:
- В красном мини-платье с сексуальным декольте и воланами: Екатерина Бужинская перевела свой хит на украинский
- Вау, какая: Екатерина Бужинская в розовом купальнике похвасталась сексуальным бюстом
- В голубо-желтом платье, перчатках и наряде с пайетками: эффектные образы Екатерины Бужинской на концерте в Киеве