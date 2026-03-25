В белом платье с черным бантом-шлейфом: Зендея презентовала в Париже романтическую комедию со своим участием

Зендея вместе со своим коллегой Робертом Паттинсоном презентовала в Париже романтическую комедию «Любит не любит» (The Drama), в которой они сыграли жениха и невесту.

Роберт Паттинсон и Зендея / © Associated Press

На премьере ленты актриса предстала в пошитом на заказ белоснежном лаконичном закрытом платье макси по фигуре и с длинными рукавами от бренда Louis Vuitton, в котором она была похожа на невесту. Наряд имел сзади черный бант, который переходил в длинный шлейф, что добавило образу драматичности.

Аутфит Зендея дополнила черными туфлями-лодочками на шпильках от Louis Vuitton. У нее была стильная стрижка бикси с мягкими волнами и пробором набок, макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом, а также нюдовый маникюр.

В ушах у звезды были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на шее — многослойные бусы от David Morris, в том числе пятирядное колье Le Jardin с полевыми цветами и колье с огранкой роза.

В очередной раз внимание фотографов привлекло тонкое золотое кольцо на безымянном пальце Зендеи, которое может свидетельствовать о том, что она действительно вышла замуж за своего бойфренда Тома Холланда или это пиар-ход в рамках промокампании фильма «Любит не любит». В романтической комедии Зендея вместе с Робертом Паттинсоном играют помолвленную пару, которая проходит испытания, когда неожиданный поворот событий вносит хаос в их неделю свадьбы.

Напомним, фильм «Любит не любит» от студии A24 в украинский прокат входит 1 апреля, а допремьерные показы — с 31 марта.