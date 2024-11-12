В белом платье с черными 3D-цветами: красивая Рэйчел Зеглер на премьере мультфильма

Рэйчел Зеглер посетила премьеру мультфильма от Netflix "Очарованные", которая состоялась в театре The Paris на Манхэттене в Нью-Йорке. Она озвучила главную героиню мультфильма – принцессу Эллиан.

На красной дорожке актриса предстала в красивом образе. На ней было экстравагантное белое мини-платье из весенне-летней коллекции 2025 года бренда Harris Reed. Наряд был украшен черными 3D-цветами, он имел белые пуговицы, объемные рукава, которые переходили в перчатки, и глубокий вырез в зоне декольте с лацканами, как у жакета.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила черными замшевыми туфлями с блестящими ремешками от Jimmy Choo.

Рэйчез сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями, макияж смоки-айс и завершила лук украшениями от Eva Fehren.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Зеглер сфотографировалась также со своей коллегой Николь Кидман, тоже принявшей участие в озвучке мультфильма. Она сверкала в белом платье Dolce & Gabbana Alta Moda с длинными рукавами и ажурными цветами.

Николь Кидман и Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

О мультфильме:

Он рассказывает о приключениях принцессы Эллиан (Зеглер), которая должна отправиться в путешествие, чтобы спасти свою семью и королевство после того, как заклятие превращает ее родителей (Бардем и Кидман) в монстров.

На сервисе мультфильм появится 22 ноября.

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