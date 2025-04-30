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- Шоу-бизнес
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В белом платье с черными бантами: Кира Найтли посетила показ Chanel в Италии
Суперзвезда, которую мы любим за такие фильмы как «Гордость и предубеждение», «Пираты Карибского моря» и «Игра в имитацию», выгуляла новое платье.
Когда лето подкрадывается все ближе и ближе, известный французский Модный дом Chanel презентовал поклонникам и клиентам круизную коллекцию. Шоу прошло в Италии на живописном острове Комо на вилле д’Эсте XVI века.
Гостьей показа стала актриса Кира Найтли, которая является амбассадором этого бренда.
Она носила в Италии нежный наряд свободного фасона, который включал блузу с широкими рукавами и большими черными бантами на груди, а также длинную юбку.
Образ Найтли дополнила широким поясом с бусинами и золотой пряжкой, а также черными солнцезащитными очками и туфлями с черным мысом. Волосы Киры были уложены в легкие волны.
Напомним, что в прошлом месяце британская актриса отпраздновала 40-летие. В день ее рождения мы вспоминали ее лучшие выходы в свет в красивых вечерних платьях.