В белом платье с черными бантами: Кира Найтли посетила показ Chanel в Италии

Кира Найтли / © Associated Press

Реклама

Когда лето подкрадывается все ближе и ближе, известный французский Модный дом Chanel презентовал поклонникам и клиентам круизную коллекцию. Шоу прошло в Италии на живописном острове Комо на вилле д’Эсте XVI века.

Гостьей показа стала актриса Кира Найтли, которая является амбассадором этого бренда.

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Она носила в Италии нежный наряд свободного фасона, который включал блузу с широкими рукавами и большими черными бантами на груди, а также длинную юбку.

Реклама

Кира Найтли / © Associated Press

Образ Найтли дополнила широким поясом с бусинами и золотой пряжкой, а также черными солнцезащитными очками и туфлями с черным мысом. Волосы Киры были уложены в легкие волны.

Кира Найтли / © Associated Press

Напомним, что в прошлом месяце британская актриса отпраздновала 40-летие. В день ее рождения мы вспоминали ее лучшие выходы в свет в красивых вечерних платьях.

Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images