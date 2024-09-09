В белом платье с цветочными аппликациями: Сидни Суини продемонстрировала нежный образ

26-летняя актриса в пышном наряде вышла на красную дорожку.
Сидни Суини продемонстрировала на Международном кинофестивале в Торонто красивый нежный образ.
На актрисе было белое платье А-силуэта от бренда Erdem, украшенное розовыми и кремовыми цветочными аппликациями, и укороченная накидка с воротником.
Аутфит Свини дополнила белым тонким ремешком с бантом и розовыми замшевыми туфлями.
У нее была скромная укладка, насыщенный вечерний макияж, элегантные серьги и кольца с камнями на пальцах.
Напомним, Сидни Суини на ужине Armani Beauty появилась в вечернем черном платье макси, состоявшем из плиссированной юбки с небольшим шлейфом, объемной баски и прозрачного топа, расшитого черными цветочными аппликациями из паеток, бисера и камней.
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