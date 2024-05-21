В белом платье с декольте и бантом: эффектная Кэндис Свэйнпоул на дорожке в Каннах

35-летняя модель и мама двоих сыновей вышла на дорожку в белом платье из тюля, с цветочной аппликацией, откровенной линией декольте и огромным бантом сбоку от Vivienne Westwood, которое дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких каблуках.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

На шее у Свэйнпоул было красивое бриллиантовое колье и несколько серьг было в ушах. Длинные волосы она распустила и зачесала назад, сделала макияж глаз в теплых бронзовых оттенках и подчеркнула помадой и карандашом губы.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

Кэндис приехала на показ фильма "Ученик" (The Apprentice) от режиссера Али Аббаси. В этот же день и на этой же премьере блистала на красной дорожке и актриса Кейт Бланшетт. Она предстала в элегантном платье-бюстье от Jean Paul Gaultier.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

А также мы видели на дорожке выходы коллег Кэндис - Беллы Хадид, Барбары Палвин и Тони Гаррн.

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